Könnte SIE wirklich als Royal-Double durchgehen? Meghan Markle (36) verzauberte am Samstag bei ihrer königlichen Hochzeit mit Prinz Harry (33) in Windsor alle: Mit ihrem schlichten Traumkleid, dem einnehmenden Lächeln und den strahlenden Rehaugen haute sie nicht nur den Bräutigam vom Hocker! Der Trubel um den Look der Neu-Britin war noch nicht abgeklungen, da fanden einige Royal-Fans bereits ihre vermeintliche Doppelgängerin aus Deutschland: YouTube-Star Hanna Weig! Doch sieht die frisch gebackene Mama der gebürtigen Amerikanerin wirklich so ähnlich?

Hanna brachte auf ihrem Instagram-Channel die Diskussion selbst ins Rollen. Die Liebste von Jörn Schlönvoigt (31) postetet eine Collage von sich und der Ex-Schauspielerin und erklärte, dass sie unzählige Nachrichten zum Twin-Look mit Meghan bekommen habe – darüber freue sich die Mama von Delia sehr. Die Reaktionen blieben nicht aus: Einige ihrer Follower finden, dass Hanna mit ihren ebenfalls tiefbraunen Äuglein, der dunklen langen Mähne, den Sommersprossen, sowie Nasen- und Augenform wirklich gewisse Ähnlichkeiten mit Meghan aufweist. Doch die Mehrzahl ihrer Fans sind sich einig: Die Influencerin unterscheidet sich optisch doch zu sehr von der Herzogin von Sussex.

Hanna ist jedoch nicht die erste, die für einen Meghan-Twin gehalten wird. Auch die spanische Politikerin Begoña Villacis ist der Frau von Prinz Harry wie aus dem Gesicht geschnitten. Das Doppelte-Lottchen-Spiel verwirrt sogar einige Paparazzi – denn sie stehen des Öfteren versehentlich bei der hübschen Amtsinhaberin für ein Royal-Foto Schlange!

Instagram / hannaweig Hanna Weig

CHRIS JACKSON/AFP/Getty Images Meghan Markle in London

Carlos Alvarez / Getty Images Begona Villacis bei einer Vanity Fair Gala 2015 in Madrid

