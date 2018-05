Da hat es aber ordentlich gefunkt! Für Sebastian Fobe (32) und Viola Kraus (27) hieß es heute Abend bei Bachelor in Paradise endlich Date-Zeit: Der freche Hannoveraner und die hübsche Bayerin durften sich bei einem Straßenfest im Herzen Thailands ein wenig beschnuppern – und kamen sich dabei schon ganz schön nahe. Mit einem innigen Gekuschel in der Hängematte beendeten die angehenden Turteltauben ihren perfekten Tag. Lodern hier etwa die ersten echten Gefühle hoch?

Schon während der Fahrt auf der Ladefläche ihres Autos kuscheln, flirten und tätscheln die beiden, als gäbe es kein Morgen mehr. Nach einer Wasserschlacht und einem gemütlichen Essen fliegen dann die ersten Funken beim Gespräch – und die scheinen auf beiden Seiten ein echtes Feuer zu entfachen. "Er hat mich in Verlegenheit gebracht, das bin ich gar nicht gewohnt. Aber es war schön!", schwärmt Viola mit rosigen Wangen. Sebi kann seine Begeisterung kaum für sich behalten: "Ich muss erst mal runterkommen, bin ein bisschen geflasht. Sie hat meinen Instinkt geweckt. Da muss ich aufpassen, wer mit ihr rumschäkert. Da muss ich mir was einfallen lassen!"

Im Laufe des Abends vertiefen die beiden ihre Gefühle sogar in eine ernstere Richtung: In der gemütlichen Hängematte am Strand thematisieren die beiden kuschelnd ihren jeweiligen Kinderwunsch. Sind die beiden etwa schon jetzt das absolute Traumpaar unter Palmen? Stimmt unten ab.

