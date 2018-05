Was für Gene! US-Schauspielerin Jada Pinkett-Smith (46) feiert in wenigen Jahren ihr 50. Lebensjahr – und bringt weiterhin regelmäßig Kinnladen zum Fallen. Der Grund: Mit Ende 40 kann sich die Ehefrau von Hollywood-Star Will Smith (49) immer noch über einen Beachbody der Superlative freuen. Kein Gramm Fett zu viel, trainierte Arme und ein gestählter Bauch. Wem nun Jadas Alter-Körper-Verhältnis den Neidschweiß auf die Stirn treibt, der sollte sich lieber nicht nach ihrer Mutter umgucken. Adrienne Banfield-Jones sorgte jetzt mit einem Sixpack-Schnappschuss für Beifallstürme im Internet.

Adrienne, die aktuell mit ihrer Tochter für die Facebook-Talkshow "Red Table Talk" vor der Kamera steht, ist 64 Jahre alt. Diese Zahl dürfte der ausgebildeten Krankenschwester relativ schnuppe sein. Sie trotzt dem Alter nämlich mit 'nem ordentlichen Sixpack. Ihren Waschbrettbauch präsentierte die Großmutter von Jaden Smith (19) jetzt auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Foto hält Adrienne entspannt ihr Smartphone in der Hand, während sie sich an einem Terrassenstuhl anlehnt – alles im Bikini. Wahrlich ein Sixpack, bei dem man glatt vergisst, dass diese Frau den Titel "Oma" trägt. Ihre Enkelin Willow (17) dürfte sich bei diesem Anblick wiederum aufs Älterwerden freuen.

Ein Bild, das viele Instagram-Usern inspiriert. Ein Fan schreibt: "Ich bin 38 und hatte immer Angst irgendwann 40 Jahre alt zu sein. Ich habe mir immer Sorgen gemacht, dass ich in dem Alter nicht mehr anziehend und heiß wirken und keine Liebe mehr finden würde." Nach diesem Foto würden ihr all ihre Sorgen lächerlich vorkommen. Was sagt ihr – tolle Inspiration oder nicht altersgerecht? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

DaGreenTeam/Splash News Will Smith und Jada Pinkett-Smith

Instagram / jadapinkettsmith Adrienne Banfield-Jones, Willow Smith und Jada Pinkett-Smith bei "Red Table Talk"

Facebook/Jada Pinkett Smith Adrienne Banfield-Jones, Mutter von Jada Pinkett-Smith

