Wie steht es aktuell um die Ehe von Jada und Will Smith?

Will Smith (56) und Jada Pinkett Smith (53) haben nach lang anhaltenden Spekulationen über ihre Ehe neue Einblicke gewährt. Ein Insider verriet dem Magazin People, dass die beiden seit 2016 in getrennten Wohnungen leben, sich aber nie offiziell getrennt haben. Bei der Oscar-Verleihung 2022, als Will auf der Bühne Chris Rock (59) schlug, nachdem dieser einen Scherz über Jadas kreisrunden Haarausfall gemacht hatte, habe Jada eine entscheidende Erkenntnis gewonnen: "Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich niemals von Wills Seite weichen würde, nachdem ich all die Jahre gedacht hatte, ich würde es tun." Trotz dieser Zäsur leben beide weiterhin ihr eigenes Leben, zeigten sich jedoch zuletzt im November eng umschlungen nach einem Restaurantbesuch in Kalifornien.

Die turbulente Beziehung hatte ihre Hochs und Tiefs, doch Jada erklärte der Daily Mail im Dezember 2023: "Nach all den Jahren, in denen ich versucht habe, herauszufinden, ob ich Will verlassen würde, brauchte ich diesen Schlag, um zu erkennen, dass ich ihn nie verlassen werde." Gleichzeitig hatte die Eskalation für Will Smith gravierende berufliche Konsequenzen: Der Schauspieler wurde von der Academy für zehn Jahre gesperrt und musste sich aus mehreren Projekten zurückziehen. Laut einer Quelle, die dem Paar nahesteht, sei ihre Verbundenheit trotz allem unerschütterlich geblieben, auch wenn die beiden weiter in verschiedenen Häusern wohnen.

Will und Jada sind seit 1997 verheiratet und Eltern von drei Kindern, Willow (24), Jaden (26) und Trey (32). Die Beziehung des Paars war von Beginn an ebenso intensiv wie ungewöhnlich. Jada hat in der Vergangenheit offen über die Höhen und Tiefen ihrer Ehe gesprochen, darunter auch über ihre Bemühungen, die Partnerschaft am Leben zu erhalten. In ihrer kürzlich erschienenen Biografie "Worthy" setzte sie sich intensiv mit ihrer Beziehung zu Will auseinander. Trotz aller Turbulenzen betonte sie, dass Liebe und Loyalität im Mittelpunkt ihrer Verbindung stehen.

Getty Images Jada Pinkett-Smith, Schauspielerin

Getty Images Will Smith, Schauspieler, mit seiner Frau Jada

