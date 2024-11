Wiedervereint: Jada und Will Smith kuscheln bei einem Date

Jada Pinkett Smith (53) und Will Smith (56) scheinen sich wieder anzunähern. Eigentlich ist Hollywoods einstiges Traumpaar seit 2016 getrennt. Am Donnerstag wurden die beiden Schauspieler aber bei einem vertrauten Date erwischt. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, kamen sie sich dabei sogar richtig nahe. Beim Verlassen des Restaurants Crossroads im kalifornischen Calabasas liefen sie Arm in Arm und Jada schien sich eng an ihren Ex zu schmiegen. Eine große Überraschung ist die Vertrautheit des Ex-Paares aber nicht, denn immerhin betonten sie in der Vergangenheit immer wieder, trotz allem noch eine Einheit zu sein.

Immer wieder zeigen Will und Jada sich in der Öffentlichkeit als Team, posieren zusammen auf dem roten Teppich oder posten Familienfotos. Zusammen leben sie angeblich nicht mehr, dafür aber immer noch in der gleichen Nachbarschaft. Als abgeschlossen scheint aber zumindest Jada die Beziehung noch nicht zu sehen. Zu Gast bei "Today" erklärte die 53-Jährige, die Trennung nicht offiziell machen zu wollen. Dennoch betonte sie: "Ich glaube, als wir 2016 ankamen, waren wir erschöpft von den Versuchen. Ich denke, wir steckten beide in unseren Vorstellungen davon fest, wie der andere sein sollte."

Auch wenn die zwei ihre Trennung nicht als offiziell bezeichnen wollten, geriet die Nachricht, dass sie schon seit rund acht Jahren getrennte Wege gehen, vergangenes Jahr an die Öffentlichkeit. Gegenüber People erklärte die "Bad Moms"-Darstellerin: "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weitergeht." Damit endete eine der beständigsten Beziehungen Hollywoods. Verheiratet sind Jada und Will nämlich schon seit 1997. Aus der Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor: Jaden (26) und Willow (24).

Lumeimages / MEGA Will Smith und Jada Pinkett-Smith bei der "Bad Boys"-Premiere in L.A.

Instagram / willowsmith Tray Smith, Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett-Smith und Willow Smith beim Coachella 2024

