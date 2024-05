Trotz Trennung: Jada und Will Smith unterstützen sich weiter

Im Oktober des vergangenen Jahres machten Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) ein überraschendes Geständnis: Das Hollywood-Paar lebt schon seit sieben Jahren heimlich getrennt! Trotzdem scheinen die "Forgiven"-Interpretin und der Der Prinz von Bel-Air-Star sich immer noch blendend zu verstehen. Zur Premiere von Wills neuem Film "Bad Boys: Ride Or Die" reist Jada jetzt sogar mit nach Dubai! Dort posieren sie in eleganten Outfits lachend für die Kameras. Doch haben sie sich bei der Kleiderwahl etwa abgesprochen? Die Looks des Ex-Paares sehen sich an dem Abend zum Verwechseln ähnlich! Während Jada ein gestreiftes Kleid in Schwarz-Weiß wählt, trägt Will einen Anzug in verblüffend ähnlichem Stil.

In der Vergangenheit machten die zweifachen Eltern schon oft deutlich, dass sie trotz ihrer Trennungzusammenhalten. Erst kürzlich schwärmte Will im Interview mit Entertainment Tonight von seiner Verflossenen. Während er mit dem Magazin über seinen neuen Film "Bad Boys: Ride Or Die" sprach, wurde er nach seinem persönlichen "Ride or Die" gefragt – also nach der loyalsten Person, die immer für ihn da ist. In seiner Antwort stellte Will klar: "Jada ist eine der gangsterhaftesten Ride-or-Dies, die ich je hatte!"

Das Liebes-Aus von Will und Jada ändert offenbar auch nichts an dem Familienzusammenhalt der Smiths. Beim diesjährigen Coachella-Festival präsentierte sich die berühmte Familie als glückliche Einheit. Auf Instagram veröffentlichte Tochter Willow (23) ein süßes Gruppenfoto. Neben der Sängerin und ihrem Bruder Jaden (25) posierte auch Wills Sohn Trey (31) aus erster Ehe zusammen mit dem Ex-Paar.

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im November 2022

Instagram / willowsmith Tray Smith, Jaden Smith, Will Smith, Jada Pinkett-Smith und Willow Smith beim Coachella 2024

