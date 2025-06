Krise bei Will Smith: Fans zerreißen neue Musik in der Luft

Will Smith (56) erlebt aktuell eine schwierige Phase seiner Karriere. Seit seinem schockierenden Auftritt bei den Oscars 2022, als er Chris Rock (60) auf der Bühne ohrfeigte, kämpft der 56-jährige Schauspieler und Musiker um seinen Platz im Rampenlicht. Seine jüngsten musikalischen Projekte – darunter die Singles "First Love" und "Pretty Girls" – kamen bei den Fans laut Daily Mail aber nicht gut an und wurden teils als "kitschig" kritisiert. Trotz früherer Erfolge als mehrfacher Grammy-Gewinner und einer angekündigten Tournee durch Europa und Großbritannien bleibt der große musikalische Durchbruch bislang aus.

Fans und Beobachter werfen allerdings längst nicht mehr nur einen kritischen Blick auf Will Smiths Musik – auch sein Privatleben sorgt stets für neue Schlagzeilen. 2023 offenbarte Jada Pinkett-Smith (53), dass das Paar bereits seit 2016 getrennt lebt, rechtlich aber verheiratet bleibt. Die Enthüllung heizte Spekulationen um ihre Ehe weiter an. In seinen neuen Songs geht es laut Kritikern zwar oft um Liebe – doch konkrete Bezüge zu seiner Beziehung bleiben aus. Auch Wills Offenheit über spirituelle Erfahrungen, etwa durch Ayahuasca-Trips, sorgte für Diskussionen. In einem Interview mit David Letterman (78) schilderte er eindringlich eine Vision, in der er all seinen Erfolg und Besitz verlor – ein Bild, das für viele heute sinnbildlich für den Absturz seiner Karriere steht.

Trotz der Rückschläge verliert Will nicht den Glauben an eine positive Zukunft. Er selbst sprach davon, die schwierige Zeit als eine Chance zu sehen, etwas Neues und Schönes aufzubauen, ähnlich dem japanischen Konzept der Kintsugi, bei dem zerbrochenes Porzellan kunstvoll repariert wird. "Ich hasse es zuzugeben, dass ich nur ein Mensch bin", gab er im Interview mit David Letterman preis und verglich die letzten Jahre seines Lebens mit einer Mischung aus Brutalität und Schönheit. Mit seinem kommenden Album "Based On A True Story" – seinem ersten seit 20 Jahren – will Will Smith das Publikum wieder für sich gewinnen. Ein gewagtes Vorhaben, denn laut Daily Mail flehten ihn einige Fans nach den letzten Singles bereits an, doch bitte keine Musik mehr zu veröffentlichen.

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Angela Weiss/Afp via Getty Images, Angela Weiss/Afp via Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith

Getty Images Schauspieler Will Smith mit Filmhund Abbey