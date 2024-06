Will Smith und Jada sind trotz Trennung ein vertrautes Team

Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) gehörten zu den Traumpaaren Hollywoods. Im vergangenen Jahr offenbarte die Schauspielerin allerdings, dass sie und der "Prinz von Bel Air"-Star seit rund sieben Jahren getrennt leben – dennoch verstehen sie sich gut miteinander. Das beweisen sie nun bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt seit der Trennungsverkündung bei Wills "Bad Boys"-Premiere in Los Angeles. Für die Kameras legt der Filmstar seinen Arm um die Mutter seiner Kinder und Jada schmiegt sich in eleganter Pose an ihn. Auf weiteren Fotos ist zu sehen, wie das Ex-Paar vertraute Blicke austauscht und gelassen miteinander redet und lacht.

Jadas Trennungsverkündung im vergangenen Oktober war für die Fans ein Schock. Im Interview mit People erklärte sie: "Wir haben einige wirklich schwere Arbeit zusammen gemacht. Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie es für uns weiter geht." Das Ehe-Aus hielten die Berühmtheiten zum eigenen Schutz so lange für sich. "Ich musste viele Dinge klären, damit es nicht zu einem Krieg in der Öffentlichkeit kommt. Das wollte ich nicht, weder für Will noch für mich", schilderte die Beauty später zu Gast in der "The Late Show with Stephen Colbert".

Der Oscar-Preisträger und seine Ex wollen sich trotz Trennung weiterhin unterstützen und füreinander da sein. Für Will gehört Jada auch nach wie vor zu seinen loyalsten "Ride-or-Dies" – zu den Personen, die mit einem durch Höhen und Tiefen gehen und einem immer zur Seite stehen. "Jada ist eine der gangsterhaftesten Ride-or-Dies, die ich je hatte", betonte der "Bad Boys"-Darsteller gegenüber Entertainment Tonight.

John Cassini/Pratt Library / MEGA Will Smith und seine Ex Jada Pinkett-Smith

Getty Images Filmstar Will Smith

