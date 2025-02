Jada Pinkett-Smith feiert ausgefallenen Hut-Look von Jaden

Jaden Smith (26) sorgt erneut für Gesprächsstoff – diesmal mit einem ungewöhnlichen Accessoire bei den diesjährigen Grammy Awards. Der Musiker und Schauspieler trug zu seinem eleganten Louis-Vuitton-Anzug eine außergewöhnliche schwarze Kopfbedeckung, die an ein gotisches Schloss erinnerte. Das ausgefallene Stück, genannt "Vampire Castle", zog nicht nur alle Blicke auf sich, sondern spaltete auch die Meinungen der Fans. Seine Mutter Jada Pinkett-Smith (53) zeigte sich auf Instagram begeistert. Unter einem Foto von Jaden und seiner Schwester Willow Smith (24), die ebenfalls ein eindrucksvolles Outfit trug, schrieb sie schlicht: "!Punkt!" Auch Prominente wie Lena Waithe und Chrissy Teigen (39) lobten Jadens Mut, während einige Fans Jaden für seinen außergewöhnlichen Stil kritisierten.

Das imposante Headpiece stammt aus der Kollektion der Marke ABODI und scheint wie gemacht für Jaden, der schon lange für seinen unkonventionellen Modestil bekannt ist. Während einige ihn für seine Kreativität feierten, fragten sich andere, was hinter der Idee des "Schloss-Hutes" stecke. Doch Jaden scheint die Diskussionen nicht zu stören: Mit seiner Mode zeige er, wie wichtig es sei, sich selbst treu zu bleiben und sich nicht den Konventionen der Masse zu beugen. Auch seine Schwester Willow, die an seiner Seite in einem ebenfalls dunklen, dramatischen Look posierte, erhielt viel Bewunderung für ihren stilvollen Auftritt.

Jaden ist seit Jahren für seinen individuellen Stil bekannt und hat bereits in vergangenen Interviews betont, warum er sich bewusst von der Norm abheben wolle. Im Gespräch mit Complex erklärte er, dass er sich lange Zeit bemüht habe, "normal" zu sein, bis er merkte, dass dies nicht seinem wahren Selbst entspreche. Er sehe Mode als Ausdrucksmittel, um seine Persönlichkeit und Individualität zu zeigen. Seine Schwester Willow geht einen ähnlichen Weg, indem sie in ihrer Kunst und ihrem Auftreten oft traditionelle Erwartungen hinterfragt. Für die beiden Geschwister ist Mode offenbar mehr als nur Kleidung – sie ist eine Ausdrucksform, die sie mit Überzeugung und Mut leben.

Getty Images Jaden Smith bei den Grammy Awards, Februar 2025

Getty Images Will Smith und Jaden Smith bei der Premiere von "Bright"

