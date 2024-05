Trotz Trennung: Für Will Smith bleibt Ex Jada "Ride-or-Die"!

Will Smith (55) und Jada Pinkett-Smith (52) sind seit über sieben Jahren heimlich getrennt – und trotzdem weiß der Schauspieler, dass er immer auf seine Ex zählen kann. Dies äußert der Der Prinz von Bel-Air-Star nun gegenüber Entertainment Tonight, während er dort über seinen neuen Film "Bad Boys: Ride Or Die" redet. Nachdem Will dort gefragt wurde, wer denn seine loyalsten "Ride-or-Dies" sind, antwortet er: "Jada ist eine der gangsterhaftesten Ride-or-Dies, die ich je hatte." Als "Ride-or-Die" bezeichnet man Personen, die in den Höhen und Tiefen des Lebens für einen da sind.

Im Oktober enthüllte Jada erstmals, dass Will und sie seit mehr als sieben Jahren getrennt leben. In der Today Show verriet sie Hoda Kotb den Grund für das Ehe-Aus: "Ich glaube, wir steckten beide noch in unserer Vorstellung davon fest, wie der andere sein sollte." Trotzdem sollen beide keine Pläne für eine richtige Scheidung haben. Die Schauspielerin habe zwar eine Scheidung in Betracht gezogen, habe diese jedoch nie durchziehen können: "Ich habe [Will] versprochen, dass es für uns nie einen Grund geben wird, uns scheiden zu lassen. [...] Wir werden alles gemeinsam durchstehen. Und ich war einfach nicht in der Lage, dieses Versprechen zu brechen."

Jada betonte gegenüber Hoda, dass noch keine endgültigen Entscheidungen über die Zukunft ihrer Ehe getroffen worden seien. Die Beauty und der "Men In Black"-Star sollen hart an sich gearbeitet haben: "Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das aussieht." Erst bei den Oscars 2022 stürmte Will auf die Bühne und gab Chris Rock (59) eine Ohrfeige, nachdem der Komiker einen Witz über die Glatze seiner Ex-Frau gemacht hatte.

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith, Schauspieler

Getty Images Chris Rock und Will Smith bei den Oscars im März 2022

