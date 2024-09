Stark abgemagert: Jada und Will Smith sorgten sich um Sohn

Jaden Smith, der 26-jährige Sohn von Will Smith (56) und Jada Pinkett-Smith (53), musste sich 2019 einer Intervention seiner Eltern stellen. Besorgt über seinen Gesundheitszustand, führte das Schauspielerpaar ein ernsthaftes Gespräch mit seinem Nachwuchs, da er aufgrund seiner veganen Ernährung immer weiter abmagerte und erschöpft wirkte. "Er sah einfach ausgelaugt aus", erklärte Jada damals in der Sendung "Red Table Talk".

Im Gespräch erzählte Jada weiter, dass Jaden damals nicht genug Proteine zu sich nahm und unter Mangelerscheinungen litt. Will fügte hinzu: "Er hatte dunkle Ringe unter den Augen und seine Haut wirkte fahl. Wir wurden wirklich nervös." Jaden gab offen zu, dass er zu dieser Zeit oft nur ein oder zwei Mahlzeiten am Tag aß. "Vielleicht nur eine große Mahlzeit, und dann dachte ich mir: 'Oh, ich habe es heute nicht geschafft'", gestand er seiner Familie. Nach dem Eingreifen seiner Eltern begann Jaden, mit Ärzten zusammenzuarbeiten, um seine Gesundheit zu verbessern.

Jaden stellte seine Ernährung von vegan auf vegetarisch um, nahm Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel zu sich und begann, regelmäßig Eiweißshakes zu trinken. "Das ist jetzt die Hälfte meiner Ernährung", erklärte er. Zusätzlich entwickelte er eine Trainingsroutine, die ihm half, Muskelmasse aufzubauen und insgesamt gesünder zu werden. Mit der Zeit nahm er rund fünf Kilogramm zu und fühlt sich heute wieder wohl in seinem Körper.

Getty Images Jaden Smith, Sänger

Instagram / c.syresmith Jadem Smith und sein Sixpack