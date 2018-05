Am Mittwochabend bei Bachelor in Paradise konnten alle Schaulustigen den flirtwütigen Single-Kandidaten dabei zusehen, wie sie sich auf die Jagd nach Rosen begaben. In dieser Woche mussten sich vor allem die Ladys mächtig ins Zeug legen, denn die Vergabe der begehrten Schnittblumen lag in den Händen der männlichen Fraktion. Nur einer fehlte, der in den vergangenen zwei Folgen mit seinen spritzigen Sprüchen für gute Unterhaltung sorgte: Oliver Sanne (31). Schoss der jetzt etwa einen Giftpfeil in Richtung seiner Zweitplatzierten aus Bachelor-Zeiten Carolin Ehrensberger?

Auch bei Oli flimmerten die neuesten Entwicklungen im thailändischen Kuppelparadies über den Bildschirm. In seiner Instagram-Story konnte er sich dabei den ein oder anderen Kommentar nicht verkneifen. "Poar ist die peinlich", lauteten seine Zeilen, die er sogar noch mit einem lachenden Emoji versah. Meinte er etwa Caro? Vorstellbar wäre es, denn es wäre nicht das erste Mal, dass er gegen die 1,81 Meter große Schönheit wettert. Dass ausgerechnet sie ihre Koffer packen musste, dürfte ihn durchaus gefreut haben – immerhin hatte Carolin ihm in der Woche zuvor ihre Rose verwehrt.

Auch Caro meldete sich prompt nach ihrem Show-Aus zu Wort. "Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich wieder nach Hause kann, Deutschland ist doch auch ganz schön", plauderte sie aus. Ob Oli in seiner Story wirklich Caro meinte? Stimmt ab!

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sannes Insta-Post vom 23. Mai 2018

Anzeige

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne

Anzeige

Instagram / carolinehrensberger Carolin Ehrensberger, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise" 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de