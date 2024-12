Kein One-Night-Stand: So lernte Olli Sanne seine Jil kennen

Oliver Sanne (38) und Jil Rock gehen bereits seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Netz kursieren allerlei Gerüchte über die Kennlernstory des einstigen Bachelors und der DSDS-Kandidatin. So wurde unter anderem berichtet, dass ihre Liebe ihren Ursprung in einem One-Night-Stand habe. Im Promiflash-Interview räumen die beiden nun mit den Gerüchten auf und verraten, wie ihre Liebesgeschichte wirklich zustande kam: "Wir haben uns halt sehr viel geschrieben, sehr viel telefoniert, aber live haben wir uns erst mal nicht gesehen. Es war dann wirklich so: Am ersten Tag getroffen und jetzt bleibt es so für immer." Kennengelernt haben sich die beiden auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Oliver kann sich dennoch erklären, wie die Annahme, Jil und er hätten einen One-Night-Stand gehabt, aus dem sich dann Liebe entwickelt hat, zustande kam. Bei einer TV-Show plauderte der Sportliebhaber nämlich ein wenig aus dem Nähkästchen. "Also ich glaube, das kam zustande, weil ich mal bei der Dschungelshow gesagt habe, dass bei uns nur ein einfaches Treffen geplant war und sie dann über Nacht geblieben ist und nicht mal weggegangen ist", erklärt Oliver im Promiflash-Interview. Fest steht: Bei den Realitystars war es Liebe auf den ersten Blick.

In den vergangenen Wochen kämpften Oliver und Jil bei Das Sommerhaus der Stars um ein Preisgeld von 50.000 Euro, schafften es allerdings nicht bis ins Finale. Bei einer Exit-Challenge mussten sie sich gegen Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser durchsetzen, scheiterten aber. In einem vorherigen Interview mit Promiflash verrieten Oliver und Jil, ob sie über ihr Sommerhaus-Aus enttäuscht waren: "Wir waren natürlich bitter enttäuscht und hätten uns ein anderes Spiel gewünscht. Die Auswahl des Spiels hat viele Fragen aufgeworfen, aber am Ende des Tages hat es nun mal so kommen sollen. Wir sind dennoch faire Verlierer und Sportsfreunde und haben die beiden beglückwünscht." Dennoch konnte das Paar neue Erfahrungen sammeln und für sich mitnehmen, dass sie "das beste Paar im Haus" waren. Sie sind stolz darauf, zusammen so gut zu harmonieren.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne und Jil Rock im Ägypten-Urlaub

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne

