Darüber streiten sich Jil und Oliver Sanne am häufigsten

Oliver Sanne (38) und Jil Rock sind ein eingespieltes Team und könnten in ihrer Beziehung wohl kaum glücklicher sein. Natürlich hängt auch mal bei dem Ex-Bachelor und der einstigen DSDS-Kandidatin der Haussegen schief. Im Promiflash-Interview verraten die beiden nun, worüber sie sich am häufigsten streiten. "Das fängt an bei irgendwelchen offenen Flaschen, die ich nicht zudrehe, dann liegt wieder irgendwo die Socke rum, wo sie nicht hingehört. Sie nervt mich dann, weil sie immer so pingelig ist. Das sind immer so 08/15-Gesprächsthemen, die wahrscheinlich jedes Pärchen so hat", plaudert Oliver im Gespräch aus, fügt aber im gleichen Atemzug hinzu: "Es sind Lappalien, alles halb so wild."

Jil fügt hinzu: Alltägliche Situationen lösen am häufigsten einen Streit zwischen den beiden aus. "Unsere wirklichen Auseinandersetzungen, sage ich mal – es geht immer nur um Haushalt", erklärt sie und wird von dem Fitness-Lover ergänzt: "Oder über irgendwelche Planungen. [...] Ich bin manchmal ein bisschen lahmars*hig." Dennoch kann man sagen, dass das verlobte Paar der Devise "Happy wife, happy life" folgt. Denn auf die Frage hin, wer in der Beziehung die Hosen – oder eher den Rock – anhabe, stellt der 38-Jährige klar: "Die Frau Rock hat die Hosen an – das ist doch klar!" Oliver revidiert seine Aussage aber anschließend und meint, dass sich die beiden in ihrer Beziehung auf Augenhöhe begegnen. Dennoch merkt er gegenüber Promiflash an: "Im Prinzip ist es so, dass ich ihr zu 98 Prozent alle Entscheidungen überlasse. Es sei denn, es ist wirklich entscheidend, dann will ich, dass meine Meinung herrscht."

Oliver und Jil gehen bereits seit rund sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Die beiden verlobten sich 2020 im Rahmen eines TV-Events und wollen in der kommenden Zeit vor den Traualtar treten. Der Hochzeitstermin stand eigentlich auch schon fest. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Wir haben uns ja ganz am Anfang von Corona verlobt und hatten dann auch ein Datum für das darauffolgende Jahr, weil ja keiner damit gerechnet hat, dass die Pandemie noch weitergeht", plaudert Jil im Interview mit Promiflash aus.

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im Dezember 2023

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock im August 2024

