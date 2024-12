Wollen Oliver Sanne und Jil in weitere Reality-TV-Formate?

Vergangene Woche endete mit dem großen Wiedersehen die neunte Staffel vom Sommerhaus der Stars. Dieses Jahr waren auch der ehemalige Bachelor Oliver Sanne (38) und seine Freundin Jil Rock mit von der Partie. Die beiden nahmen zum ersten Mal gemeinsam an einer Show teil. Promiflash wollte daher von dem Paar wissen, ob die Zuschauer künftig mit weiteren Auftritten im Reality-TV rechnen dürfen. "Die Frage ist natürlich, welche Reality-TV-Formate es da noch gäbe, die für uns infrage kommen … Es gibt ja nicht ganz so viele Paar-Formate und unterm Strich muss man auch immer schauen, welche Formate das letztendlich auch sind", gibt Oliver zu bedenken und ergänzt: "Wir sind beide berufstätig. Wir arbeiten beide mit seriösen Leuten zusammen und da muss man am Ende des Tages halt auch abwägen, was ist jetzt wirklich in Ordnung und was ist vielleicht auch zu viel."

Besonders reizen würden Oliver Shows, die auch sportliche Challenges enthalten. "Am Ende des Tages ist alles eine Frage des Geldes – das ist meiner Meinung nach ein Business", erklärt der 38-Jährige und ergänzt: "Am Ende, wenn der Vertrag vor einem liegt, kann man immer noch 'Nein' sagen."

Ins Sommerhaus der Stars zogen Oliver und Jil als Nachzügler ein und hatten es somit nicht leicht. In der neunten Folge mussten sie in einer Exit-Challenge gegen Theresia Fischer und ihren Partner Stefan Kleiser antreten – sie verloren das Game und mussten sich auf die Heimreise begeben. Im Promiflash-Interview versteckten sie ihre Frustration darüber nicht: "Wir waren natürlich bitterenttäuscht und hätten uns ein anderes Spiel gewünscht."

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Jil Rock und Oliver Sanne

