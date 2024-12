Das würde Ex-Bachelor Olli Sanne seinem Nachfolger raten

Anfang 2025 geht der nächste Junggeselle bei Der Bachelor auf die Suche nach der großen Liebe. Wer der Nachfolger von Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) wird, darüber kann bislang nur spekuliert werden. Ex-Bachelor Oliver Sanne (38) erklärt nun gegenüber Promiflash, er wünsche sich vom neuen Rosenkavalier in erster Linie Offenheit und Bindungsfähigkeit. Es passiere schließlich nicht von selbst, dass man sich in der Show verliebt. "Nur weil man da 20 Frauen kennenlernt, muss es nicht bis zur Rente reichen", meint er. Darüber hinaus solle man natürlich die Zeit genießen und das Beste aus der besonderen Situation machen. Olli wendet sich direkt an den Neuen und betont: "Lass es krachen, viel Spaß!"

Olli blickt der nächsten Staffel allerdings auch mit Zweifeln entgegen, wie er im Interview mit Promiflash ausplaudert. Aktuell wird nämlich gemunkelt, es könne sich bei dem neuen Bachelor um Felix Stein handeln – das Model hat bereits eine gewisse Followerschaft im Netz. "Wünschen würde ich ihm, dass er diese Ernsthaftigkeit, wirklich jemanden kennenlernen zu wollen, auch tatsächlich mitbringt", deutet der Realitystar an. Unterstellt Oliver dem potenziellen Neuzugang etwa falsche Absichten? "Leider Gottes, egal wie gut die Produktion da nachforscht, kann man denen trotzdem noch einen Bären aufbinden", meint er.

Die Gerüchte um den neuen Bachelor Felix kamen erst vor wenigen Tagen auf. Seit Beginn der Dreharbeiten im Oktober ist es auf dem Instagram-Profil des Influencers, dem aktuell rund 66.000 Menschen folgen, nämlich verdächtig ruhig geworden. Doch damit ist das Geheimnis um den Junggesellen, der 2025 die Rosen verteilt, noch nicht endgültig gelüftet. Ein Produktionsinsider behauptete kürzlich gegenüber Bild: "Es wird diesmal wieder zwei Bachelors geben!"

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im August 2024

Instagram / felix Felix Stein im November 2023

