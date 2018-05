So hatte sich Oliver Sanne (31) das Paradies nicht vorgestellt! Am Mittwochabend musste der Ex-Bachelor seine Koffer packen und das Flirtformat Bachelor in Paradise verlassen. Der Grund: Kandidatin Carolin Ehrensberger (25) schenkte ihre Rose lieber Bachelorette-Boy Sebastian Fobe (32) als Oli – und das, obwohl dieser ihr in der allerersten Folge seine Schnittblume überreicht hatte. Für den ehemaligen Mister Germany war das ein ganz mieser Move. Nach diesem Korb hat er deshalb auch nicht mehr nur nette Worte für die Steuerfachangestellte übrig – im Gegenteil.

"In der Sekunde, in der sie einen anderen Namen gesagt hat, hab ich gemerkt: 'Ok, du kleine Schlange!' Das war auf jeden Fall hinterlistig von ihr und sie hat ein Spiel mit mir gespielt", erklärt der Fitnessökonom im Interview mit RTL. Am meisten störe ihn, dass er auf das Spielchen der Hundeliebhaberin hineingefallen sei. Nachdem es in seiner "Der Bachelor"-Staffel im Jahr 2015 zwischen ihm und Caro nicht für die große Liebe gereicht hatte, hat sich der smarte Sprücheklopfer für das zweite Kuppelshow-Abenteuer neue Chance ausgerechnet: "Ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen Zweisamkeit hat. Dann hätte man sich noch einmal neu gefunden." Allerdings steht für den Düsseldorfer fest: Nachtrauern wird er der 1,81 Meter großen Blondine nicht.

Die Entscheidung, ihm keine Rose zu geben, sorgt nicht nur bei dem ehemaligen TV-Junggesellen für Unmut. Auch auf Instagram erfährt die Ahauserin heftigen Gegenwind: "Wie kannst du das Oli nur antun? Er hat dir die Chance gegeben und du verarschst ihn die ganze Zeit", "Du bist eine falsche Schlange" oder "Ich mochte dich echt gerne, aber durch die Sendung bist du mir leider so unsympathisch geworden. Bei der Sache mit Oli hast du echt dein wahres Gesicht gezeigt", lauten nur drei der Hater-Kommentare. Findet ihr auch, dass Caro an Sympathie verloren hat? Stimmt ab!

MG RTL D Carolin Ehrensberger und Oliver Sanne bei "Bachelor in Paradise"

Andreas Rentz / Getty Oliver Sanne im Mazda Pop Up-Store in Düsseldorf

MG RTL D / Arya Shirazi Carolin Ehrensberger, deutsches Reality-TV-Sternchen

