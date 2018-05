Eigentlich kennt man Cathy Hummels (30) immer nur in den feinsten Klamotten und den ausgefallensten Outfits. In den sozialen Medien teilt die Neu-Mama seit der Geburt ihres Sohnes Ludwig aber auch gern mal herrlich unperfekte Bilder – und wird dafür von ihren Fans gefeiert. Ob ungeschminkt oder mit kleinen Augenringen, Cathy macht kein Geheimnis aus kleinen Schwächen. Ihr neuester Schnappschuss war SO aber wohl nicht geplant!

Auf dem Foto, das Cathy jetzt bei Instagram postete, liegt sie auf dem Bauch auf einer Liege, lächelt in die Kamera. Sie ist im Urlaub, will dieses Gefühl auch vermitteln und gleichzeitig noch ein bisschen Werbung für ein Handtuch machen. Doch Moment mal: Hat Cathy etwa keinen Bikini an? Während ihre langen Haare den Rücken bedecken und somit kein Bikinioberteil zu sehen sein kann, sieht es untenrum so aus, als hätte die Münchnerin einfach mal gar nichts an. Hat die Frau von Mats Hummels (29) im ganzen Mama-Stress etwa die Bademode vergessen? Die Auflösung: Auf dem Foto vorher zeigt sich die Brünette von hinten in einem goldenen Badeanzug. Scheint also, als würde dieser durch die Sonne auf dem "Nackt"-Foto so reflektieren, dass er quasi unsichtbar ist.

Dieser Fail entgeht ihren Fans aber natürlich trotzdem nicht. Sie kommentieren das Bild fleißig und weisen die 30-Jährige auf den Fauxpas hin: "Auf den ersten Blick sieht es aus, als wärst du nackt." Andere haben aber schnell erkannt: "Wenn man genau hinschaut, erkennt man einen Hauch von Bikini."

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Influencerin und Mutter

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn

Mathis Wienand/Getty Images Mats Hummels und Cathy Hummels bei einem Hugo-Boss-Event in Düsseldorf

