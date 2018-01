Ihr Bärchen hat absolute Priorität! Gerade einmal zwei Wochen ist es her, dass Cathy Hummels (29) Mama wurde. Obwohl sie die Zeit mit ihrem ersten Sprössling in vollen Zügen genießt, scheint der Alltag mit Baby auch die Schmuckdesignerin zu fordern: Cathy wirkt auf einmal ganz schön müde!

Ein Instagram -Schnappschuss der Influencerin zeigt jetzt: Das Leben als Neu-Mama kann ziemlich anstrengend sein. Während die 29-Jährige ihre Zeit offensichtlich dafür nutzt, ausgiebig mit ihrem Windelmatz zu kuscheln, bleiben andere Dinge wohl auf der Strecke. Ungeschminkt und mit zerzausten Haaren blickt Cathy in die Kamera, die Müdigkeit ist ihr geradezu ins Gesicht geschrieben. Das hat sie anscheinend auch selbst bemerkt – und kommentiert die Momentaufnahme herrlich uneitel mit dem Hashtag #reality.

Mit diesem authentischen Einblick in ihr Familienleben überrascht Cathy nicht zum ersten Mal. Neulich hatte die Liebste von DFB-Kicker Mats Hummels (29) ihren Fans mit einem humorvollen Post einen Eindruck vermittelt, was es heißt, ein kleines Würmchen versorgen zu müssen. Statt der morgendlichen Tasse Kaffee steht für die hübsche Brünette derzeit nur eines ganz oben an der Tagesordnung: das Wohl – und der Appetit – ihres Sohnemannes.