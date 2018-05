Was ist nur vorgefallen zwischen den Bachelor in Paradise-Kandidaten Christian Rauch und Saskia Atzerodt (26)? Nach einem heißen Start mit innigen Küssen löste der TV-Junggeselle die beginnende Verbindung zu der blonden Beauty ganz plötzlich und für sie vollkommen unerwartet in der aktuellen Folge. Für ihn komme keine Beziehung zu der Ex von Nico Schwanz (40) infrage. Tief enttäuscht verließ Saskia freiwillig Ko Samui. Und heizte damit die Gerüchteküche so richtig an! Fan-Theorie Nummer eins: Hatte das Kurzzeit-Paar etwa Sex?

Anlass für die Vermutung ist ein Gespräch zwischen den beiden Blondschöpfen und Neukandidatin Ela Taş über die Honeymoon-Suite. Die Brünette erkundigte sich nach Kameras in der Kuschelzone. Saskia bestätigte das, meinte aber auch: "Aber es gibt genügend andere Plätze." Auf Elas Frage, ob das wirklich stimme, kam dann die pikante Antwort: "Christian kennt sich da schon aus."

Darauf stürzten sich die Fans des RTL-Kuppelformats. "Hatten die zwei jetzt eigentlich auch Sex? Saskia meinte ja, er kenne wohl andere Orte, wo man nicht gefilmt wird", fragte sich eine Zuschauerin, "Sex, Sex, Sex, echt traurig", ein anderer. Was denkt ihr? Könnte es sein, dass nach einem nächtlichen Stelldichein einfach die Luft zwischen Saskia und Christian raus war?

