Erste Bilder von Blake Livelys neuem Film "It Ends With Us"!

"It Ends With Us" flimmert schon bald über die Leinwände! Um den Fans schon mal einen Vorgeschmack auf die Buchverfilmung zu geben, wurden nun neue Szenenbilder auf dem offiziellen Instagram-Account des Streifens veröffentlicht. Die Fotos zeigen hauptsächlich Blake Lively (36) und Justin Baldoni (40), die die beiden Hauptcharaktere der Geschichte verkörpern. Aber ein paar der Schnappschüsse geben auch einen Einblick hinter die Kulissen. So sieht man Justin konzentriert bei der Arbeit hinter der Kamera als Regisseur des Films. Die Beschreibung des Posts verspricht einiges: "Das Buch, das ihr so liebt, wird das Kino-Event des Sommers. Colleen Hoovers weltweites Bestseller-Phänomen kommt am 9. August exklusiv ins Kino."

Der Roman, auf dem der Film basiert, hat eine weltweite Fanbase. Das weiß auch Blake zu schätzen. In einem Interview mit People erzählte sie vor einigen Tagen: "Es ist eine Ehre, in eine Figur zu schlüpfen, die einen so großen Einfluss hat. Ich liebe Lily. Und ich hoffe, dass diese Liebe auch von denen gefühlt wird, die sie so lieben wie ich." Die Fangemeinde des Buches ist allerdings zwiegespalten, was den Film und vor allem das Casting angeht. So schreiben einige in die Kommentare des Posts: "Die schlechteste Buchverfilmung, die ich je sehen werde. Ich liebe Blake Lively, aber sie ist einfach keine Lily" oder "Lily ist 23 Jahre alt. Warum können die keine Schauspieler nehmen, die richtig auf die Charaktere passen?"

Die Premiere des Films war ursprünglich für Februar dieses Jahres angesetzt gewesen, doch wegen des SAG Streiks im vergangenen Jahr wurden die Dreharbeiten unterbrochen und der Termin immer wieder verschoben. Allerdings hat der Film dadurch kaum an Aufmerksamkeit verloren. Bereits im Januar sorgten ein paar Fotos vom Set mächtig für Furore! Die damaligen Schnappschüsse zeigten eine heiße Kussszene auf offener Straße zwischen den beiden Hauptdarstellern.

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

