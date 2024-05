Trotz Trennung: Ellie Goulding zeigt sich mit Caspar Jopling

Vor wenigen Monaten haben sich Ellie Goulding (37) und Caspar Jopling (32) offiziell getrennt. Trotzdem scheint ihnen viel daran gelegen, gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn Arthur zu verbringen. Das berichtet Daily Mail nun wegen Fotos vom vergangenen Wochenende, die dem Magazin vorliegen. Darauf sieht man das Ex-Paar an einem Auto stehen, mit dem sie laut Augenzeugen gemeinsam weggefahren sind. Ellie zog außerdem ein kleines Dreirad hinter sich her. Die Sängerin und der Kunsthändler trugen jeweils dunkle Hosen und Jacken, aber die "Flux"-Interpretin kombinierte dazu auch noch ein schwarzes Basecap. Der kleine Arthur ist auf den Fotos nicht zu sehen.

Bereits Monate vor der eigentlichen Trennung gab es immer wieder Gerüchte, dass Ellie und Caspar ihre Ehe beendet hatten. Im Februar dieses Jahres bestätigten die beiden die Behauptungen letztendlich, nachdem Ellie mit einem neuen Lover Armando knutschend am Strand gesichtet wurde. Schon damals betonte die "Love Me like You Do"-Sängerin in ihrem Statement, dass Caspar und sie "enge Freunde bleiben" und weiterhin gemeinsam für ihren Sohn sorgen werden.

Die Zeit der Trennung war für Ellie traurig, aber allem Anschein nach auch sehr produktiv. Immerhin entstand daraus ihre aktuelle Single "Easy To Love Me", wie sie während ihres einmaligen Konzerts in der Royal Albert Hall bestätigte. Gegenüber The Sun verriet die Sängerin weiter: "[Jack Rochon] und ich schrieben diesen Song, aber das ist das, was ich mache – ich schreibe aus dem Herzen heraus und ich schreibe, was ich fühle und denke danach über die Konsequenzen nach."

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

