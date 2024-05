In Topform: Julianne Hough präsentiert ihren Mega-Body!

Julianne Hough (35) hat sich längst einen Namen als erfolgreiche Schauspielerin gemacht – und konnte in ihrer Karriere bereits einige Erfolge feiern. Doch neben ihrer Arbeit auf der großen Kinoleinwand legt der "Footloose"-Star auch besonders viel Wert auf einen gesunden und vor allem aktiven Lebensstil. Wie gut in shape sie aufgrund dessen ist, beweist sie nun mit einem Schnappschuss in ihrer aktuellen Instagram-Story. Im knappen, gelben Bikini und mit stylischer Sonnenbrille präsentiert sie sich ihren zahlreichen Followern auf einem Spiegel-Selfie. Dabei macht Julianne auch deutlich, wie durchtrainiert ihr Körper ist.

Wie wichtig ihr ein ausgewogenes Leben ist, bewies Julianne bereits zuvor in einem Interview mit dem Magazin Delish. Darin verriet sie nicht nur einige Details über ihre Ernährung, sondern plaudert auch ein Detail über ihr alltägliches Abendritual aus: "Ich habe diese Wasserflasche, [...]. Jeden Abend vor dem Schlafengehen gebe ich Eis hinein und fülle sie bis oben hin auf und ich trinke das Wasser die ganze Nacht über", berichtete sie und fügte hinzu: "Natürlich nicht alles, aber ich muss kaltes Wasser trinken, bevor ich ins Bett gehe." Wenn sie am nächsten Tag aufwacht, geht es anschließend weiter mit Flüssigkeiten – den Tag startet die Blondine üblicherweise mit heißem Wasser inklusive Zitrone.

Dass sich die 35-Jährige freudestrahlend auf Social Media zeigt, wird dieser zuletzt wohl auch nicht besonders leicht gefallen sein. Schließlich machte eine ihr nahestehende Person in den vergangenen Monaten keine einfache Zeit durch. Nachdem Hayley Erbert, die Frau ihres Bruders Derek Hough (38), im vergangenen Jahr einen schweren Autounfall gehabt hatte, der später ein Schädelhämatom bei ihr verursachte, stand Julianne dem Paar unterstützend bei. "In ihrer Situation wurde es gebraucht – und ich denke auch geschätzt – eine sehr stabile Kraft zu sein, weil ich Dinge erledigen konnte, an die sie nicht gedacht haben", erklärte die US-Amerikanerin in einem damaligen Interview mit E! News.

Anzeige Anzeige

Instagram / juleshough Julianne Hough, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Derek Hough seine Gattin Hayley Erbert und seine Schwester Julianne Hough

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Spiegel-Selfie von Julianne? Ich finde es mega! Sie hat einen tollen Body. Na ja, ich finde es jetzt nicht wirklich besonders. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de