Am Donnerstag ist es so weit: Die Siegerin der 13. Germany's next Topmodel-Staffel wird von Model-Mama Heidi Klum (44) gekürt. In diesem Jahr ist es schwierig zu sagen, wer das Rennen machen wird – denn mit Toni (18), Pia (22), Christina (22) und Julianna (20) kämpfen vier ganz unterschiedliche Mädchen um den Titel. Einer, der nun eine vorsichtige Prognose wagt, ist Michael Adrian. Der Webvideoproduzent und Stylist kommentierte bisher jede Castingshow-Folge auf seinem YouTube-Kanal: Seiner Meinung nach hat vor allem eine Schönheit sehr gute Chancen!

“Ich finde es immer besonders schön zu sehen, bei wem die Laufstege funktionieren", verriet der als "Unstable Stylist" bekannte Webstar vor Kurzem im Promiflash-Interview. Und in dieser Disziplin hat eine Kandidatin eindeutig die Nase vorn: "Toni ist einfach ein Model. Ich weiß, wenn ich sie als Stylist schminke, ihre Klamotten… dass sie diesen Laufsteg mit Talent runterläuft." Deshalb sei er davon überzeugt, dass es vor allem die Stuttgarterin verdient hätte, demnächst auf dem Cover der deutschen Harper's BAZAAR abgebildet zu sein.

Natürlich ist auch Toni selbst von sich und ihrer Leistung überzeugt. Ihrer Meinung nach gibt es sogar noch einen anderen Grund, weshalb sie die Gewinnerin der Sendung werden sollte: Immerhin wäre es ein besonderes Statement, wenn sich die Jury für sie entscheiden würde: "Dafür, dass 'Germany's next Topmodel' nicht bedeutet, dass man irgendwie wie ein bestimmter Typ aussehen muss."

