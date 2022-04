Welches Ereignis bei Germany's next Topmodel ist Toni Dreher-Adenugas (22) ganz persönliches Highlight? Bereits 2018 nahm die gebürtige Stuttgarterin mit nigerianischen Wurzeln an Heidi Klums (48) Castingshow teil. Am Ende konnte die Schwäbin nicht nur die Modelmama von sich überzeugen, sondern auch die zahlreichen Fans – und sicherte sich damit den begehrten Sieg. Inzwischen liegt das Finale schon ein paar Jahre zurück – welches Erlebnis der Staffel blieb Toni besonders in Erinnerung?

"Meine schönste Erinnerung ist eigentlich die komplette Reisezeit mit den Mädels", verriet die 22-Jährige im Interview mit Promiflash. Rückblickend würde Toni aber gerne eine Sache ändern – und zwar mehr die Augenblicke genießen, statt sich den Druck des TV-Formats so sehr zu Herzen zu nehmen. "Ich glaube, wir haben die Zeit schon intensiv genutzt untereinander, aber vor allem erst nach der Show sind diese festen Freundschaften entstanden", erzählte das Model. Dieses Verhältnis hätte man vielleicht schon früher aufbauen können.

Im Großen und Ganzen gibt es also nichts, das Toni bereut – im Gegenteil: Die Influencerin möchte ihre GNTM-Teilnahme keinesfalls missen. Würde sie noch einmal die Chance bekommen, würde Toni sich vielleicht ein klein wenig anders präsentieren. "Unter anderem hätte ich vielleicht auch noch mehr von mir gezeigt", merkte die Laufsteg-Bekanntheit an.

Instagram / toni.dreher Toni Dreher-Adenuga im Dezember 2019

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Toni Dreher-Adenuga, Model

Getty Images Pia Riegel, Toni Dreher-Adenuga und Julianna Townsend beim GNTM-Finale 2018

