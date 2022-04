In dieser Woche kommt eine besondere Herausforderung auf die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen zu – das Nacktshooting steht an! Heidi Klums (48) Fotosession sorgte aber auch schon im Vorfeld für viel Kritik. Der Grund: Die Dreharbeiten fanden an einem öffentlichen Strand in Los Angeles statt, wo die Nachwuchsmodels auch nicht vor den Kameras der Paparazzi geschützt waren. Die bereits ausgeschiedene Kandidatin Viola betont deshalb beispielsweise im Promiflash-Interview: "Ich bin schon froh, dass ich jetzt nicht noch dieses Nacktshooting machen muss. Es sind ja viele Paparazzibilder aufgetaucht [...]. Da bin ich schon ganz froh, dass ich da nicht irgendwo abgedruckt bin." Und auch die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen Toni Dreher-Adenuga (22) und Fata Hasanović (27) kritisieren die Umstände am Set...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de