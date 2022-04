Toni Dreher-Adenugas (22) Leben hat sich in den vergangenen Jahren total verändert! 2018 wurde die Stuttgarterin über Nacht berühmt, als sie den Titel Germany's next Topmodel ergattern konnte. Seitdem arbeitete die 22-Jährige als Model und Influencerin. Doch der Erfolg und der Ruhm haben auch ihre Schattenseiten. Im Promiflash-Interview verriet Toni jetzt, welche Tücken ihre Bekanntheit bereits parat hatte: "Da hatte ich auch schon die Situation, dass ich ein allererstes Date mit jemandem hatte und ich dann einfach erkannt wurde auf der Straße von einer Riesen-Familie. Und die dann gesagt haben: 'Oh, ist das dein Freund?' Das war einfach super-unangenehm."

