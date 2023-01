Rückblick: Wer ist die bisher beliebteste GNTM-Siegerin?

Wer schaffte den Catwalk in die Herzen der Fans, und wer geriet schnell in Vergessenheit? Es sind nur noch ein paar Wochen, bis am 16. Februar Germany's next Topmodel in die 18. Runde geht. Über die diesjährigen Teilnehmerinnen ist noch nicht allzu viel bekannt, doch eines steht schon jetzt fest: Die Siegerin hat in große Fußstapfen zu treten. Welches bisherige GNTM-Girl ist der absolute Liebling der Fans? Promiflash erinnert sich für euch an die bisherigen Siegerinnen!

Als Heidi Klum (49) 2006 das erste Mal auf Model-Suche ging, wusste man in Deutschland noch nicht so recht, was man zu erwarten hat. Lena Gercke (34) konnte sich schlussendlich den Titel als Siegerin der ersten Staffel sichern. Noch heute sieht man die Blondine regelmäßig vor der Kamera als Moderatorin oder auf dem roten Teppich. Auch die Gewinnerin der zweiten GNTM-Staffel – Rotschopf Barbara Meier (36) – ist aus dem Auge der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken.

Es folgten Jennifer Hof (31), Sara Nuru (33), Alisar Ailabouni (33) und Jana Beller (32). Vor allem Sara und Alisar sind heute noch bekannte Gesichter: Sara als Menschenrechtsaktivistin und Alisar als gefragtes Model in New York. Die Siegerinnen der siebten und achten Staffel waren Luisa Hartema (28) und Lovelyn Enebechi (26) – auch die beiden machen Model-Mama Heidi stolz und posieren noch regelmäßig vor der Kamera. Stefanie Giesinger (26) ging als Gewinnerin der neunten Staffel hervor und baute sich seitdem eine enorme Followerschaft in den sozialen Medien auf. Als Influencerin konnte sie sich in Deutschland einen großen Namen machen.

2015 holte sich dann Vanessa Fuchs (26) die GNTM-Krone, gefolgt von Kim Hnizdo (26), Céline Bethmann (24), Toni Dreher-Adenuga (23) und Simone Kowalski (25). Letztere fiel in ihrer Staffel vor allem durch eines auf: Tränen-Drama. Nach einer längeren Model-Auszeit nach ihrem Sieg zierte die heute 25-Jährige 2020 das Playboy-Cover. Die 15. Staffel von "Germany's next Topmodel" gewann anschließend Jacky Wruck (24).

Dann konnte sich Alex Mariah Peter (25) als erste Transgender-Siegerin überhaupt einen Namen machen, im vergangenen Jahr wurde Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19) von Heidi zum Topmodel gekürt. Lou-Anne erregte gemeinsam mit ihrer Mama Martina Aufsehen, die beiden konnten sich als Mutter-Tochter-Gespann bis ins Finale durchkämpfen. Welche ehemalige GNTM-Siegerin ist bei euch am beliebtesten? Stimmt ab!

