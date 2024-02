Schon ein Jahr vergeben: Toni Dreher-Adenuga ist verliebt!

Sie ist vom Markt! Durch die Modelshow Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum (50) ist die Beauty Toni Dreher-Adenuga (24) bekannt geworden. Seitdem hat sie sich eine bemerkenswerte Reichweite auf Social Media aufgebaut und hält ihre Fans auf mehreren Kanälen stets auf dem Laufenden. Nur ihr Liebesleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt offenbart sie aber: Toni ist vergeben!

Auf dem Event Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit plaudert die TV-Bekanntheit mit Promiflash offen über ihren Beziehungsstatus. "Ja, ich habe einen Freund. Wir sind fast ein Jahr zusammen", strahlt Toni in die Kamera. Ihre Liebe konnte sie ganz schön lange für sich behalten, dabei scheint es ziemlich ernst zwischen ihnen zu sein. Sie sprechen über eine gemeinsame Zukunft!

"Wir nehmen uns Zeit mit allem", betont das Model dennoch. Kennengelernt haben sie sich bei einer Open Mic Session, erzählt sie Promiflash: "Da hat er performt und dann haben wir uns da connectet." Viel mehr wollte Toni nicht verraten – im Netz zeigt sie ihren Liebsten auch nicht.

Getty Images Toni Dreher-Adenuga im GNTM-Finale 2018

Instagram / oluwatonilobaa Toni Dreher-Adenuga, GNTM-Siegerin 2018

Instagram / oluwatonilobaa Toni Dreher-Adenuga im April 2022

