Neuer Song und Männer: Das sagen GNTM-Stars zu neuer Staffel

Das Warten hat ein Ende. In wenigen Tagen wird sich Heidi Klum (50) bei Germany's Next Topmodel wieder auf die Suche nach neuen Laufstegschönheiten begeben. Doch die Fans der beliebten Castingshow erwartet diesmal die ein oder andere Neuerung. Neben einem komplett neuen Song erlaubt die Show auch zum allerersten Mal die Teilnahme von männlichen Kandidaten. Das sorgt natürlich auch bei den Ex-GNTM-Girls für Gesprächsstoff. Gegenüber Promiflash haben sie verraten, was sie vom neuen Konzept der Show halten. Alle Infos dazu bekommt ihr im Video!

