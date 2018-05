Am Donnerstag ist es endlich so weit! Nach zahlreichen Fotoshootings, Catwalks, Challenges und Dramen werden die vier Finalistinnen von Germany's next Topmodel Julianna, Toni (18), Pia (22) und Christina (22) um den Titel kämpfen. Das große Staffelfinale war schon in den vergangenen Jahren immer ein großes Highlight mit tollen Acts und einer spektakulären Show. Und das scheint in diesem Jahr nicht anders zu sein. Kein Wunder also, dass die Girls schon jetzt fleißig für ihren großen Auftritt trainieren.

Auf ihrem Instagram-Account kündigt Heidi Klum (44) nun an: "Die Proben für #gntm2018 haben begonnen." Dazu postet die Chefjurorin ein süßes Gruppenfoto mit ihren vier Mädchen. Aber Moment mal – da sind doch noch ein paar andere bekannte Gesichter zu erkennen. Neben den Nachwuchsmodels strahlen auch die Drag-Queens in die Kamera, mit denen Pia und Co. in der 14. Episode performen durften. Offenbar sind auch sie am Donnerstagabend mit von der Partie und werden ihre Schützlinge während der Liveshow unterstützen.

Welche Acts die TV-Zuschauer ansonsten erwarten, ist bisher noch nicht bekannt. Allerdings kursieren seit Längerem Gerüchte, dass Tokio Hotel – die Band von Heidis Lover Tom Kaulitz (28) – die Bühne im ISS Dome in Düsseldorf rocken wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es diesbezüglich aber noch nicht.

Instagram / christina.topmodel.2018 GNTM-Girls beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Anzeige

Gigi Iorio / Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala in Cannes

Anzeige

AEDT/WENN Tokio Hotel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de