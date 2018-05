Müssen sich die GZSZ-Fans bald für immer von einer Hauptfigur verabschieden? Am kommenden Dienstag läuft endlich die Special-Folge aus Mallorca im Fernsehen. Seit Tagen heizt die Daily mit einem spektakulären Trailer die Spannung des Publikums an: In dem kurzen Zusammenschnitt fällt ein Schuss, der für heiße Diskussionen unter den Zuschauern sorgt. Wird in der Episode etwa jemand tödlich verletzt? Im Promiflash-Interview gibt auch Philip-Darsteller Jörn Schlönvoigt (31) keine Entwarnung: "Ich kann niemanden beruhigen. Es könnte sein, dass es jemanden trifft und tatsächlich auch endlich trifft. Also dass derjenige dann auch ausscheidet." Deutet er damit eine unausweichliche Katastrophe an? Ob tatsächlich jemand den Serientod sterben muss, wird sich dann am 29. Mai um 19:40 Uhr auf RTL herausstellen.



