Es wird das große GZSZ-Event im Mai! Die Serien-Twins Emiliy (Anne Menden, 32) und Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) feiern ihren 30. Geburtstag auf Mallorca. Die Party steigt natürlich nicht nur zu zweit – den halben Kolle-Kiez haben die beiden mit im Gepäck. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wäre natürlich nicht "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wenn die Special-Folge nicht jede Menge Drama enthalten würde. Jetzt wurde bekannt: Es kommt auf der Insel sogar zu einem Schuss!

Der Serien-Trailer zur Mallora-Folge lässt Böses erahnen: Ein Mann läuft in einem dunklen Zimmer auf die Kamera zu. Sein Gang ist lässig, sein Körper schlank. Das Schockierende: Er hält eine Waffe in der Hand und richtet ihren Lauf direkt auf eine Person. Die Bild veröffentlichte den exklusiven Clip. Doch wer ist der Unbekannte? Und die entscheidende Frage: Auf wen schießt er? "Ein Moment, der alles verändert", sagt Schauspielerin Anne im Promo-Video. Muss ein Kiez-Bewohner also tatsächlich sein Leben auf der Baleareninsel lassen?

Fakt ist: Ein Mann im rosa Anzug wird in der GZSZ-Vorschau aus dem Bild gezogen – mit Blutspur! Die dramatische Auflösung gibt es für die Serien-Fans am 29. Mai in Spielfilmlänge. Glaubt ihr, dass jemand in der Folge sterben wird? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden auf Mallorca

MG RTL D/ Bernd Jaworek Kampagnen-Motiv des GZSZ-Spezials auf Mallorca

RTL/Benjamin Kampehl Anne Menden, Schauspielerin

