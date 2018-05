Nanu, wo sind denn die Kurven hin? Sarah Amiri (19) schaffte es neben Finalistin Pia Riegel (22) als einzige Curvy-Beauty bei Germany's next Topmodel in die Top 20. In der sechsten Folge war dann jedoch die Reise für die schöne Brünette vorbei. Jetzt scheint es so, als seien mit ihrem Ausscheiden bei GNTM auch ihre einstigen Rundungen flöten gegangen. Sarah zeigte sich auf ihrem Social-Media-Kanal ganz schön erschlankt!

Auf Instagram teilte die Beauty jetzt ein Foto von sich im heißen Spitzenbody. Betitelt wurde dieser scharfe Schnappschuss mit den Worten: "Kurvige, hübsche Powerfrauen! Seid selbstbewusst und zeigt eure Weiblichkeit, ihr solltet euch wohlfühlen und das machen, was euch gut tut." Auch, wenn vielen Followern dieser hübsche Anblick gefällt, sind einige von der Bildunterschrift in Verbindung mit dem geposteten Pic durchaus irritiert: Denn Sarah hat ganz schön abgenommen, sieht schmal und definiert aus!

Als "curvy" wollen das die User nicht mehr durchgehen lassen und unterstellen dem Nachwuchsmodel eine falsche Botschaft zu vermitteln: "Ein Witz, dass man so eine Figur als 'curvy' bezeichnet. Was sind dann Frauen mit 42-46?" lautet ein Insta-Kommentar. "Mich nervt die Definition 'Curvy' von ihr. Nichts gegen Sarah. Ich finde sie toll. Aber sie ist auf gar keinen Fall 'curvy'. Ich find sie einfach schön dünn und das ist es", kritisiert ein anderer Nutzer. Findet ihr auch, dass Sarah mit dem Posting eine falsche Message sendet? Stimmt in der Umfrage ab!

sarah.topmodel.2018 Sarah Sherezade, GNTM-Kandidatin 2018

Instagram / sarah.topmodel.2018 Sarah Amiri, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / sarah.topmodel.2018 Sarah Amiri, GNTM-Kandidatin 2018

