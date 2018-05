Jake Gyllenhaal (37) gehört spätestens seit seiner oscarnominierten Performance in dem Drama "Brokeback Mountain" zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. Meist wirkte er nicht in Blockbustern mit, sondern in düsteren Dramen wie beispielsweise "Nightcrawler" oder "Nocturnal Animals". Ein Superheldenfilm fehlt bislang auf der Liste des Amerikaners. Diese Lücke in seiner Filmografie wird aber vielleicht bald gefüllt: Jetzt hat das "Spider-Man: Homecoming"-Team ein Auge auf Jake geworfen!

Der Mann mit den leuchtend-blauen Augen soll im neuen "Spider-Man"-Streifen offenbar den Bösewicht Mysterio spielen! Das berichtete das US-Magazin Variety. Fans der actionreichen Marvel-Comicbuchreihe wissen, dass dieser Fiesling Spider-Man in der Heftvorlage bereits viel Ärger gemacht hat. Jake würde im kommenden Film gemeinsam mit Michael Keaton (66) auftreten, der in der angekündigten Fortsetzung als Vulture zurückkehren wird. Spidey wird wieder von Tom Holland (21) verkörpert – genau wie Michelle und Tante May erneut von Zendaya Coleman (21) und Marisa Tomei (53). Details zur Story des nächsten Films wurden aber noch nicht bekannt gegeben.

Ein Fan von den Comicstreifen ist Jake immerhin schon. Beim Filmfestival SXSW verriet er: "Superheldenfilme inspirieren mich. Ich erinnere mich, wie inspiriert ich war, nachdem ich Thor gesehen habe. Diese Mythen sind sehr bewegend und spannend." Würdet ihr Jake gerne als Mysterio in der Fortsetzung von "Spider-Man: Homecoming" sehen? Stimmt ab!

Splash News/Columbia Pictures Tom Holland im Film "Spider-Man: Homecoming"

Marquardt/Getty Images for Sony Pictures Tom Holland und Zendaya Coleman

Dimitrios Kambouris / Staff Jake Gyllenhaal bei der Premiere seines Films "Demolition"

