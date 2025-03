Jeanne begleitet ihren Jake Gyllenhaal zur Broadway-Premiere

Jake Gyllenhaal (44) feierte am Sonntagabend die Broadway-Premiere des Shakespeare-Klassikers "Othello" im Barrymore Theatre in New York City. An seiner Seite war seine langjährige Partnerin Jeanne Cadieu, die ihn bei diesem besonderen Anlass unterstützte, wie Bilder zeigen, die People vorliegen. Neben dem Liebespaar waren auch zahlreiche andere Stars auf dem roten Teppich anzutreffen, unter anderem Samuel L. Jackson (76), Jamie Lee Curtis (66) und Spike Lee (68). Nach der Vorstellung posierte Jake gemeinsam mit Jeanne bei einer Feier im legendären New Yorker Restaurant Tavern On The Green. Während Jake in einem eleganten, doppelt geknöpften Anzug erschien, trug Jeanne ein auffälliges schwarzes Kleid mit abstrakten Details, das sie mit einem schlichten, zurückgekämmten Haarstyling kombinierte.

Die Inszenierung von "Othello", bei der Jake und Denzel Washington (70) die Hauptrollen spielen, ist nicht nur künstlerisch ein Meilenstein, sondern auch finanziell: Die Produktion brach Broadway-Rekorde, indem sie allein in einer Woche umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro einspielte – ein Betrag, der bisher von keinem Bühnenstück in diesem Zeitraum erreicht wurde. Trotz des Erfolgs des Stücks lag der Fokus bei der Premiere aber auf dem "Brokeback Mountain"-Star und seiner Liebsten: Jake ist dafür bekannt, sein Berufs- und Privatleben streng voneinander zu trennen – hin und wieder macht das Paar jedoch eine Ausnahme: So begleitete die Französin den Schauspieler beispielsweise auf den Red Carpet der Golden Globes 2025.

Seit 2018 gehen Jake und Jeanne gemeinsam durchs Leben. In einem Interview mit The Hollywood Reporter im Jahr 2024 ließ der "Donnie Darko"-Star durchblicken, dass die beiden eine Zukunft miteinander planen würden. Auf die Frage nach einer möglichen Hochzeit antwortete Jake damals: "Ich glaube, das sollte ich besser nicht hier verraten." Doch er betonte, dass er trotz seines intensiven Arbeitspensums inzwischen erkannt habe, wie wichtig Familie für ihn sei.

Getty Images Jeanne Cadieu und Jake Gyllenhaal bei den Golden Globes 2025

ZUMAPRESS.com / MEGA Denzel Washington und Jake Gyllenhaal, Broadway-Co-Stars

