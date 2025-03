Broadway-Premiere: Jeanne ist stolz auf Jake Gyllenhaal

Am vergangenen Sonntag feierte Jake Gyllenhaal (44) die Broadway-Premiere des Shakespeare-Klassikers "Othello". An seiner Seite: seine langjährige Freundin, Model Jeanne Cadieu. In einem eleganten schwarzen Kleid begleitete die Französin den Schauspieler zu diesem besonderen Anlass und teilte später auf Instagram ihre Gefühle zum Abend. "Stolz auf meine Liebe – ich werde jeden einzelnen Moment, den ich mit dir auf dieser Reise verbracht habe, in Ehren halten. Und werde für immer da sein, um mit dir Textzeilen zu proben", schrieb sie unter eine Bilderserie, in der unter anderem eine liebevolle Szene mit Jake festgehalten ist.

Die Beziehung der beiden hat sich seit ihrem Beginn 2018 stetig weiterentwickelt. Obwohl sie ihre Liebe meist aus der Öffentlichkeit heraushalten, wurden sie in den vergangenen Jahren bei ausgewählten Anlässen zusammen gesehen, darunter bei Premieren von Jakes Filmen oder seinem Auftritt bei den Golden Globes 2025. In Interviews drückte der "Brokeback Mountain"-Darsteller in der Vergangenheit immer wieder seine Wertschätzung für Jeanne aus, beschrieb sie als eine kluge, belesene Frau und betonte, wie viel Unterstützung er von ihr in seiner Karriere erfahren würde.

Die Unterstützung und Liebe, die der 44-Jährige von seiner Liebsten erfährt, hat ihn zudem seinen Fokus im Leben verändern lassen. Wie Jake gegenüber The Hollywood Reporter erklärte, konzentrierte er sich in der Vergangenheit stets auf seine Karriere – mittlerweile ist nun jedoch Familie oberste Priorität! "Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich merke, dass die Familie wirklich das Einzige ist, was für mich zählt", betonte der Kalifornier. Es scheint demnach, als wäre Jake bereit, in seiner Beziehung bald den nächsten Schritt zu gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeannecadieu Jeanne Cadieu und Jake Gyllenhaal im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jeannecadieu Jeanne Cadieu, Model

Anzeige Anzeige