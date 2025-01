"Peinlich": Tom Holland versteckt seine Spiderman-Figuren

Tom Holland (28), bekannt für seine Rolle als Spiderman im Marvel Cinematic Universe, hat in einem früheren Interview ein überraschendes Detail aus seinem Privatleben verraten. Der Schauspieler, der großen Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, sammelte einst Funko-Pop-Figuren von sich selbst in seiner ikonischen Superheldenrolle und stellte diese in seinem Haus aus. In dem Gespräch mit GQ Spain erklärte Tom schon 2021, dass die Sammlung sich zu einer Art Schrein entwickelte, die ihm so unangenehm wurde, dass er die Figuren schließlich in einen Schrank verbannte. "Ich musste sie verstecken, weil es zu peinlich wurde", erinnerte er sich und fügte hinzu, dass er die Figuren aber trotzdem "liebt".

Die ungewöhnliche Sammelleidenschaft des britischen Stars sorgt erneut für Aufsehen, nachdem das Interview kürzlich in den sozialen Netzwerken viral gegangen ist. Ob die Funko-Pop-Figuren immer noch in besagtem Schrank liegen oder mittlerweile ganz aus seinem Zuhause verschwunden sind, bleibt unklar. Seine Verlobte, Schauspielerin Zendaya Coleman (28), die übrigens oft mit ihrem Liebsten vor der Kamera steht, scheint Toms nerdige Seite allerdings nicht zu stören. Die Fans spekulieren scherzhaft, ob sie möglicherweise dafür gesorgt hat, dass Toms Spiderman-Memorabilia endgültig den Weg in den Keller – oder gar in den Müll – gefunden haben.

Tom, der durch die Rolle des Peter Parker weltweite Berühmtheit erlangte, war vor seinem Durchbruch bereits ein gefeierter Tänzer und Schauspieler. Seinen Einstieg ins Marvel-Universum schaffte er 2016 in "Captain America: Civil War", was ihn zum Helden einer ganzen Generation werden ließ. Bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" lernten sich Tom und Zendaya kennen und lieben. Sie sind zwar seit 2017 liiert, bestätigten ihre Beziehung aber erst im Jahr 2021 öffentlich. Das glückliche Paar plant Großes für die Zukunft. Heute zieht der Spinnenmann-Darsteller nicht nur mit seinen Kinorollen die Aufmerksamkeit auf sich, sondern ist auch abseits der Leinwand beliebt. Seine charmante Art macht ihn zu einem Fanliebling. Berichte über eine Rückkehr als Spider-Man im vierten Teil, der für 2026 geplant ist, heizen die Begeisterung seiner Anhänger weiter an.

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

MEGA Zendaya und Tom Holland am Set von "Spider-Man: Far From Home"

