Darum verweigerte Heath Ledger 2006 seinen Oscar-Auftritt

Heath Ledger (✝28) sorgte 2006 für Aufsehen, als er einen Auftritt bei den Oscars ablehnte. Der Schauspieler war im selben Jahr für seine Rolle in dem gefeierten Drama "Brokeback Mountain" nominiert, in dem er gemeinsam mit Jake Gyllenhaal (44) ein Liebespaar spielte. Die Oscar-Produzenten hatten ihn gebeten, in der Eröffnungsrede einen Scherz über den Film und die von ihm verkörperte Beziehung zweier Männer zu machen. Doch Heath entschied sich bewusst dagegen und wollte nicht Teil dieser humoristischen Inszenierung sein. Er erklärte laut Jake gegenüber dem Another Man Magazin: "Für mich ist das kein Scherz – ich will keine Witze darüber machen."

"Brokeback Mountain", unter der Regie von Ang Lee (70), galt damals als bahnbrechend und wurde von vielen wegen seiner sensiblen Darstellung einer queeren Beziehung gefeiert. Trotzdem gab es auch kontroverse Reaktionen und Anfeindungen. Gerade in den konservativen 1960ern, in denen der Film spielt, war Homosexualität ein gesellschaftliches Tabuthema, was sich nach Erscheinen des Films in den Diskussionen rund um die Produktion widerspiegelte. Heath begegnete diesen Angriffen mit einer klaren Haltung und zeigte, wie wichtig ihm der respektvolle Umgang mit dem Thema sowie mit seinen Figuren war. Mit seiner Absage setzte er ein deutliches Zeichen gegen Homophobie und für die Würde seines Rollencharakters.

Der Schauspieler wurde nicht nur für "Brokeback Mountain" mit zahlreichen Auszeichnungen und Nominierungen geehrt, sondern überzeugte auch in anderen namhaften Produktionen wie "The Dark Knight" und "Das Kabinett des Dr. Parnassus", seinem letzten Film vor seinem Tod 2008. Privat waren besonders seine Rolle als Vater einer Tochter und seine Leidenschaft für das Schauspiel prägend für sein Leben. Freunde und Kollegen schätzten Heath für seine ruhige Art und seinen respektvollen Umgang mit sensiblen Themen. Gerade dieses Einfühlungsvermögen machte ihn nicht nur zu einem gefeierten, sondern auch zu einem bei Publikum und Kollegen beliebten Schauspieler.

Anzeige Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Jake Gyllenhaal und Heath Ledger bei den Screen Actors Guild Awards 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Heath Ledger im November 2007

Anzeige Anzeige

Anzeige