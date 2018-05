Seit Wochen fiebern die Fans mit den Harrisons mit! Der Grund: Sarah (26) und Dominic (26) planen ein großes Projekt. Verraten durften die ehemalige Der Bachelor-Kandidat und der Personal Trainer allerdings (noch) nichts. Nun hat das Warten jedoch ein Ende und die Neugier ihrer Community wird endlich gestillt, denn die Eltern der kleinen Mia Rose lüften nun das Geheimnis: Das Influencer-Pärchen hat ihre eigenen Fitnessprogramme auf den Markt gebracht.

Es ist offenes Geheimnis: Die YouTuberin und der ABOUT YOU Award-Gewinner sind große Fitnessfans. So oft es die Zeit erlaubt, treiben die beiden Sport. Nun gibt es die Work-outs der zwei auch für ihre Fans: "Ab heute könnt ihr gemeinsam mit uns fit werden, denn wir haben für euch zwei Fitnessprogramme abgedreht. [...] Ihr benötigt keine Geräte dafür und könnt überall trainieren", plaudert die Netz-Beauty auf Instagram aus. Sarahs Programm "Get in Shape" bietet Einsteigern neben Work-outs, auch gesunde Rezepte, während Domis Full-Body-Programm "Get Strong" eine Kombination aus Kraftübungen und Ausdauer ist.

Für die Günzburgerin geht mit dem Projekt ein großer Traum in Erfüllung. "Für mich bedeutet das alles sehr viel. Wenn ihr mich kennt und mir schon länger folgt, wisst ihr, dass ich viel für meinen Body machen muss, um so auszusehen." Auch nach der Schwangerschaft hat es die Ex-Kuppelshow-Kandidatin in wenigen Monaten durch Training, gesunde Ernährung und der Unterstützung von Domi geschafft wieder in Shape zu kommen. Nun haben ihre Fans die Chance ebenfalls Vollgas zu geben und die Harrisons in ihr Wohnzimmer zu holen.

