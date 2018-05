Starauflauf bei den ABOUT YOU Awards! Am Donnerstagabend werden in München die größten Social-Media-Stars des Jahres gekürt. Geehrt werden die einflussreichsten Influencer in den Bereichen Lifestyle, Fashion, Beauty, Fitness, Musik und YouTube. Kein Wunder, dass der Red Carpet nur wenige Stunden vor der Verleihung aus allen Nähten platzt: Vor lauter Promis war der flauschige Deko-Bodenbelag nämlich kaum noch zu sehen! Die Ehre geben sich unter anderem Sarah (26) und Dominic Harrison (26), Riccardo Simonetti, Daniela Katzenberger (31) und Sarah Lombardi (25). Moderiert wird das Event übrigens von Steven Gätjen (45) und Lena Gercke (30), die damit ihren ersten Auftritt nach den Trennungs-News von Kilian Müller-Wohlfahrt bestreitet. Wer den beliebten Preis wohl am Ende mit nach Hause nehmen wird?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de