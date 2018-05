Beatrice Egli (29) geriet mitten ins Flammeninferno im Europa-Park Rust! Am Samstagnachmittag brach in Deutschlands größtem Freizeitpark ein Großbrand aus – fast ein ganzer Themenbereich wurde wegen eines Feuers in einer Lagerhalle zerstört. Beatrice wurde auf dem Weg zu ihrer Probe für die TV-Show "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross (42) von der Mega-Rauchwolke überrascht – und konnte ihren Augen nicht trauen. "Oh mein Gott", fasste sie ihre Eindrücke auf ihrem Instagram-Account.



