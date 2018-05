Schließt sich Enisa Bukvic jetzt dem Babyboom an? Auf YouTube herrscht im Moment reichlich Kinderchaos. Zahlreiche Social-Media-Stars wie Bibi Heinicke (25) oder auch Anna Maria Damm (22) sitzen aktuell mit Babybäuchlein vor der Kamera. Kein Wunder, dass viele Follower jetzt auch ein Auge auf die Körpermitte von anderen YouTube-Ladys werfen. Eine, die immer wieder mit Nachwuchsgerüchten konfrontiert wird, ist die Freundin von Webstar Simon Desue (26). Jetzt verriet Enisa, was am Schwanger-Gemunkel dran ist!

Auf dem Launch von Lena Gerkes Kosmetiklinie traf Promiflash die Beauty – und Enisa räumte mit den Gerüchten um ihre Schwangerschaft ordentlich auf: "Die Wahrheit ist: Es gibt überhaupt keine Schwangerschaft, Leute! Es gehen so viele Gerüchte rum: 'Schaut euch ihren Bauch an. Enisa und Simon bekommen ein Baby!' Aber nein. Nicht jetzt!" Derartige Kommentare würden sich vor allem unter Bikinipostings oder Fotos, auf denen sie ein enges Kleid trägt, mehren: "Vielleicht habe ich an manchen Tagen einfach etwas zu viel gegessen. Das ist unangenehm. Die Leute sagen dann: 'Oh mein Gott. Sie ist schwanger!' Und ich denke: 'Nein, ich hatte bloß einen Cheeseburger!"

Warum diese Mutmaßungen auftauchen – dafür hat Enisa eine simple Erklärung: Sie und Simon sind seit mehr als eineinhalb Jahren ein Paar, da würden sicher viele User ein nächsten Schritt für nötig halten. Vollkommen ausschließen möchte das Model eine Babyüberraschung aber dennoch nicht: "Man weiß ja nie. Vielleicht in der Zukunft!"

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic und Simon Desue

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, Web-Bekanntheit

