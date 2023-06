Abgesetzt nach einer Staffel: "Dubai Diaries" bekam Kritik

Wieso wird "Dubai Diaries – Living the Dream" nicht fortgesetzt? In der Realityshow drehte sich alles rund um das luxuriöse Leben des YouTubers Simon Desue (31) und seiner Model-Freundin Enisa Bukvic in Dubai. Auch ihre ebenfalls in Luxus schwelgenden Freunde Nina Noel (34) oder Giuliana Farfalla (27) spielten in der Staffel eine Rolle. Doch nach nur acht Folgen war schon wieder Schluss mit der Protz-Sendung. Nun erklärt Enisa, wieso "Dubai Diaries" nicht fortgesetzt wird.

"Um ehrlich zu sein, war es leider ein großes Problem für manche Menschen, dass es 'Dubai Diaries' hieß und hier gedreht wurde. Es gab sehr viele Gegenstimmen und Kritik", verrät die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin auf Instagram. Wegen der Missbilligung der Verhältnisse in dem arabischen Emirat hätten Simon und Enisa die Show auch nicht gut promoten können. "Megaschade, da es nicht um Dubai ging, sondern um unser Leben hier", betont sie traurig.

Enisa und Simon sind nicht die Einzigen, die wegen ihrer Vorliebe für Dubai kritisiert werden: Zuletzt bekam Rebel Wilson (43) einen Shitstorm. "Du weißt schon, dass in Dubai auf Homosexualität die Todesstrafe steht? Ein solches Land zu unterstützen ist wirklich ein schlechter Stil, besonders als Mitglied dieser Community" und "Ein netter kostenloser Ausflug an einen Ort, an dem man nicht homosexuell sein darf", waren nur einige der zornigen Reaktionen auf den Aufenthalt der Schauspielerin in dem Wüstenstaat.

Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic, ehemalige GNTM-Kandidatin

RTL Simon Desue und Freundin Enisa Bukvic, Influencer

Instagram / rebelwilson Ramona Agruma & Rebel Wilson bei der Eröffnung des Atlantis The Royal Resort in Dubai, Januar 2023

