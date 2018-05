Erneutes Mutterglück für Stacy Keibler (38): Die Exfreundin von George Clooney (57) ist zum zweiten Mal schwanger! Die frühere Wrestlerin war zwischen 2011 und 2013 mit dem Hollywood-Frauenschwarm zusammen. Nach dem Ende der Beziehung fand sie ihr Glück mit Jared Pobre, einem Unternehmer, den sie 2014 heiratete. Kurz darauf folgte das erste gemeinsame Kind der beiden – Töchterchen Ava Grace. Nun vergrößert sich ihre Familie, denn Stacy und Jared erwarten wieder Nachwuchs.

Dieses süße Geheimnis konnten die baldigen Zweifach-Eltern lange für sich behalten: Auf Fotos, die nun aufgetaucht sind und die Turteltauben beim Verlassen eines Restaurants in Beverly Hills zeigen, hat Stacy bereits einen ordentlichen Babybauch. Die Ex-Sportlerin und ihr Ehemann haben sich noch nicht zu der zweiten Schwangerschaft geäußert – aber Worte sind in diesem Fall auch überflüssig. Die wachsende Körpermitte der großen Blondine und das breite Grinsen auf ihrem Gesicht sind Bestätigung genug. Es gibt keinen Zweifel: Die 38-Jährige hat eindeutig den Schwanger-Glow!

Ob ihr zweites Kind auch per Hausgeburt auf die Welt kommt? Am 20. August 2014 brachte die Schauspielerin ihre kleine Tochter in den eigenen vier Wänden zur Welt. "Ich fand für mich heraus, dass ich zu Hause gebären wollte und ohne Medikamente. Mein Ehemann und meine Familie waren derselben Meinung. Ich war so dankbar, die Geburt auf diese Art erlebt zu haben, in der Geborgenheit meines eigenen Heims", erklärte sie im Sommer 2015 ihre Entscheidung.

