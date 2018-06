Erfreuliche Nachrichten von George Clooneys (57) Ex-Freundin: Stacy Keibler (38) ist zum zweiten Mal Mama geworden. Die einstige Wrestlerin war von 2011 bis 2013 mit dem Schauspieler liiert, ihr Familienglück fand sie jedoch an der Seite ihres jetzigen Ehemannes Jared Pobre. Das Paar gab jetzt überglücklich bekannt, Eltern eines Jungen geworden zu sein – und verriet auch den Namen des Wonneproppens!

"Zu Hause geboren, am 18. Juni 2018 erblickte unser kleiner süßer Mann Bodhi Brooks Pobre das Licht der Welt", kommentierte die frischgebackene Zweifach-Mama ein Instagram-Foto, auf dem der Neugeborene ganz fest den Daumen von Stacy unklammert. Schon jetzt seien die Eltern hin und weg von ihrem Spross: "Seine Art lässt unsere Herzen dahinschmelzen! Wir schätzen uns mehr als glücklich!"

Auch ihr erstes Kind, das Mädchen Ava Grace Pobre, brachte die Blondine im Jahr 2014 in den eigenen vier Wänden zur Welt – und zwar ohne Medikamente. Diese Erfahrung war für die US-Amerikanerin so positiv, dass sie danach werdenden Müttern dazu riet, es ihr gleichzutun: "Es war beruhigend, privat und ungestört, was es zu einem unglaublich zusammenschweißendem Erlebnis für uns alle drei gemacht hat." Schon damals entschied die 35-Jährige, weitere Kinder auch auf diesem Weg bekommen zu wollen.

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler und ihr Sohn Bodhi

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler mit ihrer Tochter Ava Grace

