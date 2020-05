Süße Baby-News bei Stacy Keibler (40)! Erst vor zwei Jahren durfte sich die Ex von George Clooney (59) und ihr Ehemann Jared Pobre über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Die Schauspielerin brachte einen gesunden Jungen zur Welt und Töchterchen Ava Grave wurde damit zur großen Schwester. Im vergangenen Jahr überraschte Stacy ihre Fans dann mit diesen News: Sie ist erneut schwanger. Und jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Die Blondine hat eine weitere Tochter zur Welt gebracht.

Auf Instagram verkündete die ehemalige Wrestlerin diese schöne Botschaft. "Heute ist so besonders, weil es mein erster Muttertag als fünfköpfige Familie ist", schreibt sie zu einem Bild mit ihrem Neugeborenen. Auf dem Foto liegt Stacy neben ihrem winzig kleinen Baby und schaut es total verliebt an. In dem Posting verrät sie auch gleich, auf welchen Namen das Kind in Zukunft hören wird: "Wir sind so unglaublich gesegnet, dass wir Isabella Faith in unserer Familie begrüßen dürfen."

Unter dem Beitrag tummel sich unzählige Glückwünsche von Fans und Kollegen. "Ich kann es kaum erwarten, diesen kleinen Engel zu knuddeln", kommentiert Schauspielerin Joanna García (40). "Sie ist perfekt" und "Wow, so wunderschön" lauten weitere Kommentare der User.

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler und Jared Pobre mit ihren Kids

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler und Jared Pobre mit ihrer Tochter

Getty Images Stacy Keibler im März 2015



