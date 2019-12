Baby Nummer drei ist auf dem Weg! Erst im Sommer 2018 durften sich George Clooneys (58) Ex-Freundin Stacy Keibler (40) und ihr Ehemann Jared Pobre über die Geburt ihres zweiten Kindes freuen. Überglücklich verkündeten die stolzen Eltern damals, dass Töchterchen Ava Grace einen kleinen Bruder auf der Welt begrüßen durfte. Etwas mehr als ein Jahr später überrascht die Beauty ihre Fans nun mit der süßen Botschaft: Sie ist wieder schwanger.

Gegenüber People berichtete die Blondine, dass das Paar im kommenden Jahr ein neues Familienmitglied erwartet. "Als wir gesehen haben, wie gut es zwischen unseren zwei Kindern funktioniert, wollten wir einfach mehr", erklärte sie, wie es zu dem Entschluss gekommen sei, die Familienplanung weiter auszubauen. Schon im Mai soll die Geburt des Nachwuchses anstehen – ob Ava und Baby Bodhi Brooks sich auf ein Brüderchen oder Schwesterchen freuen dürfen, ist derzeit hingegen noch nicht bekannt.

Die Schwangerschafts-News haben die Dreifach-Eltern in spe bereits vor einigen Monaten erhalten. Schon im August war klar, dass die 40-Jährige erneut ein kleines Wunder in sich trägt. "Wir wollten allerdings noch warten, bis wir es unseren Eltern erzählt haben", gab Jared den Grund für die Geheimniskrämerei an. Weil sie Angst hatten, jemand könnte die Botschaft zu früh ausplaudern, haben sie es dem Rest der Family erst einen Tag vor der öffentlichen Bekanntgabe verraten.

Instagram / stacykeibler/ Stacy Keibler mit ihrer Tochter

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler und Jared Pobre mit ihren Kids

Instagram / stacykeibler Stacy Keibler und Jared Pobre mit ihrer Tochter

