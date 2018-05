Keine neue Liebe für Tamme Hankens verwitwete Ehefrau. Vor rund anderthalb Jahren ist der beliebte Pferdeflüsterer im Alter von nur 56 Jahren völlig unerwartet gestorben. Seither führt seine Frau Carmen Hanken, mit der er über 14 Jahre glücklich war, sein Lebenswerk weiter. Auch nach seinem Tod behielt sie den einst gemeinsamen Hankenhof und die Tiere. Während sie versucht, alles in Tammes Sinne weiter voranzutreiben, kann sie sich eines aktuell nicht vorstellen: noch mal zu heiraten.

Nachdem sie ihrem verstorbenen Ehemann erst kürzlich via Facebook zu seinem 58. Geburtstag gratuliert hat und in ihrem Post tief in ihr Herz blicken ließ, verriet Carmen jetzt im Interview mit Bild: "Ich bin natürlich auch nur ein Mensch, aber das Thema ist für mich durch. Ich denke jeden Tag an Tamme. Er ist in meinem Herzen eingebrannt, ich trage unseren Trauring, lebe unsere Ehe weiter. Ich wollte früher eigentlich nie heiraten und mit Tamme hat es dann geklappt. Ich muss jetzt nicht noch mal vor den Traualtar." Alleine sei sie trotzdem nicht. Schließlich habe sie weiterhin ihre Arbeit und genieße die freundlichen Gespräche mit den Besuchern ihres Anwesens.

Sie erklärte im Interview weiter: "Die Besucher sprechen mich an, das Kondolenzbuch ist vollgeschrieben. Das ist ein großer Reichtum, mit dem ich gut leben kann. Ein Mann an meiner Seite hätte da keinen Platz." Gerade in den Frühlings- und Sommermonaten bringe der Anblick des blühenden Grundstücks Freude in ihr Leben.

Facebook / Tamme Hanken - Pferde Reha Filsum Tamme Hanken, bekannt als "Pferdeflüsterer"

Tamme Hanken – Hankenhof / Facebook Tamme Hanken und Carmen Hanken

Facebook / Tamme Hanken - Hankenhof Carmen Hanken mit einem Pferd

