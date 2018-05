Es ist die große und traurige Überraschung des Tages: Am Dienstagvormittag gaben Lilly (41) und Boris Becker (50) über ein Promiflash vorliegendes Anwaltsschreiben ihre Trennung bekannt. Ganze 13 Jahre waren der Tennisstar und das schöne Model ein Paar, beinahe neun Jahre davon verheiratet. Gemeinsam erlebten sie zahlreiche romantische Highlights, wie ihre Märchenhochzeit in St. Moritz, die Geburt ihres Sohnes Amadeus (8) oder ihre süße Zeitreise in der TV-Show "The Story of my Life". Nun gehen der Blondschopf und die Niederländerin getrennte Wege, betonen aber ausdrücklich, Freunde zu bleiben – in ihren Herzen sind sie wohl immer verbunden.



